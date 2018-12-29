The Washington Post: ГРУ давило на конгресс, пытаясь изменить отношение к Украине

Америка обвинила Главное управление Генштаба России (ранее ГРУ) в «психологической войне», цель которой — попытка повлиять на отношение конгресса к Киеву.

Об этом говорится в публикации The Washington Post от 28 декабря. Издание ссылается на документы западных разведчиков и публичные записи. К «послужному списку» ГРУ из взлома почты Демократического комитета в 2016 году и отравления Скрипалей в Солсбери добавлено «психологическое давление» на американских политиков. Первый эпизод такого давления якобы относится к февралю 2015 года, когда 12 сенаторов получили электронные письма от автора, состоящего в группе «Патриоты Украины». Тот на «ломаном английском» кидал ссылку на петицию с призывом «спасти Украину», чье «прозападное правительство ведет борьбу с пророссийскими сепаратистами».

«Сенаторы и конгрессмены США! Сегодня ситуация в Украине крайне тяжелая. Украина находится в состоянии войны… Уровень коррупции в Вооруженных силах Украины огромен. Высокопоставленный офицер продает оружие террористам», — такие строки из письма приводит The Washington Post.

Далее автор призывал сенаторов заменить украинских офицеров «опытными специалистами США и НАТО». Для этого конгрессменам нужно было заручиться поддержкой Белого дома, Пентагона и госдепартамента.

В статье отмечается: 12 адресатов, вероятно, были выбраны по алфавиту. Полученное ими послание не изменило позицию политиков. Американская разведка считает, что рассылку писем осуществили в войсковой части №54777 или 72-м центре специальной службы.

Минобороны РФ не ответило на запросы газеты.