Раскрыты высота и дальность полета «Авангарда»

Отделение боеголовки от носителя у гиперзвукового комплекса «Авангард» происходит гораздо раньше, чем у обычных межконтинентальных баллистических ракет (1200-1500 километров над поверхностью Земли), передает «Звезда» заявление главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского.

Согласно данным военного эксперта, «Авангард» отделяет полезную нагрузку на гораздо меньших высотах, поскольку идет по настильной траектории и «может уже снимать, отделять боевую нагрузку на высотах, немного превышающих сотню километров», после чего «планирующий гиперзвуковой маневрирующий блок идет на низких высотах».

На высоте от 70 до 100 километров, по словам Мураховского, блок может лететь несколько тысяч километров до своей цели, осуществляя маневры по направлению и высоте.

«Время реакции в этом случае систем ПРО (противоракетная оборона — прим. «Ленты.ру»), даже если они его обнаруживают, максимум должно составлять 15-20 секунд, что абсолютно нереалистично», — считает эксперт.

В декабре военный редактор Aviation Week Стив Тримбл заметил, что комплекс «Авангард» включает разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН).

Последний раз испытательный пуск ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард» был проведен 26 декабря по приказу президента России Владимира Путина.

Об «Авангарде» глава государства рассказал 1 марта в послании Федеральному собранию. По словам президента, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».