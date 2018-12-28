Агент: Ригони покинет «Зенит»

Хуан Крус Оллер, агент полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщил, что игрок покинет российский клуб. Сейчас 25-летний аргентинец на правах аренды выступает за «Аталанту».

«Ригони не вернётся в «Зенит» в январе. Сообщения о его возвращении — неправда. Скажу больше: он покинет питерский клуб», — сказал Оллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Аренда Ригони рассчитана до лета 2019 года, но договор может быть расторгнут в январе.

В первом же матче за итальянский клуб хавбек отметился дублем, но затем провёл только пять встреч в основном составе. Всего в этом сезоне чемпионата Италии он забил три гола в 12 матчах.

Эмилиано перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте» за € 9 млн. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.