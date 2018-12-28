Бомбу у туристического автобуса в Египте взорвали дистанционно

Исполнители теракта в районе Эль-Гиза египетской столицы, где в пятницу произошел взрыв рядом с туристическим автобусом, привели взрывное устройство в действие дистанционно, сообщает новостной портал "Аль-Баваба" со ссылкой на источники в органах безопасности.

Взрыв произошел в пятницу в 18.15 (19.15 мск), когда по улице ехал автобус с туристами из Вьетнама. Погибли два туриста, еще 12 человек, в том числе двое египтян и десять иностранцев, получили ранения. Позднее в больнице от ран скончался гид туристов – гражданин Египта. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Премьер Египта Мустафа Мадбули сообщил, что автобус самовольно отклонился от безопасного охраняемого туристического маршрута.

"Первые результаты работы следователей говорят о том, что исполнители осуществили теракт, используя систему дистанционного управления", – говорится в сообщении.

Следователи высшей прокуратуры госбезопасности Египта проводят расследование теракта. Изъяты остатки взрывного устройства, записи уличных камер видеонаблюдения.