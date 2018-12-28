Посетительница суда станцевала стриптиз, вымаливая свободу своему мужчине

В Петербурге за взятку зрелищем задержана 29-летняя посетительница суда. Полина разделась перед приставами и конвоем в обмен на свободу любимого.

Как стало известно «Фонтанке», без четверти четыре дня на входе в Московский районный суд Петербурга показалась встревоженная брюнетка. Дрожащей рукой достала паспорт, нервическим перебором пальцев открыла сумочку для досмотра. Запретного приставы не нашли и дали ей зеленый свет.

Гражданка замешкалась. На горизонте, ведомый конвоирами, показался ее Артур. Заподозрен он в незаконном обороте наркотиков, и вели его на арест. Судьбу Артур принимал стоически. А Полина рискнула на последний бой с системой.

Первой немытость пола познала шубка. Она приняла на себя блузку и юбку. Когда на ворох спланировали чулки, приставы потянулись к тревожной кнопке.

«Освободите моего Артура!» – танцующе воскликнула Полина в унисон спадающему нижнему белью.

Нагая, она крутила бедрами за свободу любимого. Конвой не трогал женщину, приставы тоже не смели. Заминка подарила Артуру и окружающим незабываемые картинки, но Фемида и не такое видала. Подозреваемого отвели к судье, Полиной занялись примчавшие через три минуты на голый вызов росгвардейцы.

В пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов Петербурга «Фонтанке» подтвердили стриптиз-инцидент в Московском райсуде. Отвага Полины сухо изложена в двух административных протоколах по статьям 17.3 и 17.8 КоАП – за то, что ослушалась пристава и не вернула себя в соответствующее общественной морали положение, и воспрепятствование деятельности приставов. Лучше всего их понял бы герой «Служебного романа» Петр Иванович Бубликов, мимо которого регулярно дефилировали женские ноги.

Полина в 2015 году привлекалась к уголовной ответственности за квартирную кражу в Приморском районе, но примирилась с потерпевшим. Зарабатывает она, судя по размещенным на публичных сайтах резюме, продавцом. Искусством обращения с кассовым аппаратом овладела в совершенстве, зарплату в 30 тысяч считает приемлемой, а вот к переездам в другие регионы не готова совершенно.