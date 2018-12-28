«С 1-го числа бастуем!» Как вице-губернатор за закрытыми дверями второй день подряд рассказывал метростроителям про зарплату

Вице-губернатор Николай Бондаренко на пару с директором «Метростроя» Николаем Александровым второй день держит оборону перед рабочими компании, которые под Новый год взбунтовались из-за не выплаченных зарплат. Корреспонденту «Фонтанки» вновь удалось попасть на закрытое для журналистов мероприятие.

В конференц-зале, где теперь вице-губернатору Николаю Бондаренко, похоже, каждый день предстоит общаться с рабочими подрядных организаций «Метростроя», 28 декабря было битком. Один из метростроевцев привел с собой ребенка, девочку лет шести-семи на вид. Спикеры, которым предстояло объяснять, почему долги до сих пор не погашены, по традиции, запаздывали. Присутствующие, как могли, пытались подбодрить друг друга шутками. Правда, в них сквозило злое: «Это начальство – как зарплата наша, опаздывает».

Сосед корреспондента просматривал на смартфоне вчерашний репортаж «Фонтанки» с аналогичной встречи. После него, кстати, организаторами были приняты меры, чтобы следующего не случилось, но офис «Метростроя» в вопросах организации прохода далек от секретных объектов.

Когда делегация наконец прибыла, генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров уступил слово вице-губернатору Николаю Бондаренко. Первым делом тот уточнил: если вчера общую сумму задолженности по зарплате обозначали в 480 млн рублей, то к 28 декабря она уменьшилась до 440 млн рублей, при этом, по подсчетам самого «Метростроя», компания и все её «дочки» задолжали 390 млн рублей.

Бондаренко огорчил присутствующих: пока что деньги получат только те рабочие, кто обращался в трудовую инспекцию и чьи дела рассматривала комиссия по трудовым спорам (КТС). Таких оказалось меньшинство, а общая сумма их задержанных зарплат составляет 153 млн рублей.

При этом Смольный сегодня перечислил на счета «Метростроя» в два банка – «Санкт-Петербург» и «Россельхоз» – 469 млн рублей. Но деньги достанутся не только рабочим, но и некоторым подрядчикам. Вице-губернатор привел и конкретный пример: 197 млн рублей спишется в пользу «Ленметрогипротранса», у которого на руках решение суда о взыскании этих денег. После всех списаний для тех рабочих, заявления которых в ближайшее время рассмотрит КТС, останется 88 млн рублей.

«Сегодня деньги ушли в банки. Их видят судебные приставы, они садятся за свои столы и начинают в ручном режиме по тем заявлениям, которые у них уже есть, перечислять на зарплатные карточки деньги. Деньги вы начнете получать вечером, кто-то в воскресение, кто-то первого числа, не знаю, как банки будут работать. Дальше мы говорим о чем: осталась часть людей, которые не прошли комиссию по трудовым спорам. Надо срочно принять от людей заявления о задолженностях, которые есть, и потребовать, чтобы их рассмотрели. После этого они будут направлены в службу судебных приставов. Вот эти 88 млн рублей будут выплачиваться по поступившим решениям комиссии по трудовым спорам», – объяснял Николай Бондаренко.

Он сразу оговорился, что всех охватить не получится, но пообещал, что власти будут держать ситуацию на контроле с помощью городской прокуратуры. Также чиновник успокоил, что будет дофинансирование, но в сроках усомнился: может быть, две недели. «Это все, что можно было сделать. Другого варианта нет. По-другому проблему не решить, никто закон нарушать не будет», – закончил мысль вице-губернатор Николай Бондаренко.

Из толпы послышались суровые рабочие голоса: «Людям жить не на что. Тут деньги занимают на дорогу, чтобы за проезд заплатить!» Бондаренко перешел в атакующую позицию, припомнив метростроевцам и разногласия по Невско-Василеостровской линии, и отставание от графика по Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линиям, и срыв сроков по Фрунзенскому радиусу.

А дальше последовал бум народного возмущения от рабочих «СМУ-13», которое свелось к одному простому вопросу: «Зачем нужна эта сложная схема с заявлениями в комиссии по трудовым спорам, если у 13-го управления не арестованы счета?» Вице-губернатор вместо того, чтобы объяснить, что деньги город по контракту должен был перечислить на счета ОАО «Метрострой», а не «СМУ-13», начал вспоминать про незакрытые авансы. Здесь уже не выдержал Николай Александров.

«Все авансы были целевые, а все платежи, которые «Метрострой» проводил по своим «СМУшкам», сопровождались комитетом и банком. У нас только в октябре изменилась стоимость контракта по Фрунзенскому радиусу. Из этих работ приняли сейчас за неделю на 240 млн рублей. По Красносельско-Калининской линии аванс, который выделили в начале года, весь был потрачен на оборудование. Почему там пошла задержка? Заказчик не предоставил площадки. Показать выработку без предоставленных площадок мы не могли», – спокойно и уверенно вдруг произнес генеральный директор «Метростроя». Точкой стала фраза: «Это совместная проблема, потому что это ситуация, в которую загнал нас город».

Бондаренко вновь принялся критиковать «Метрострой», но не так, как это делал ушедший в отставку Албин, – слова Бондаренкоо были больше похожи на мягкий упрек. Он вспомнил ситуацию, когда «Метрострой» взялся строить продолжение фиолетовой линии по заниженной стоимости. «Если вы знали, что у вас не хватает оборотных средств, ну зачем вы за него брались?» Здесь уже без деления на рабочих и директоров метростроевская толпа прокричала: «Потому что город обещал увеличить стоимость контракта!»

Следующим не сдержался директор «СМУ-13» Сергей Сепитый. Он сказал, что не согласен с половиной сказанного Бондаренко, а также заявил, что из-за принятой схемы оплаты труда его СМУ придется изготовить 954 заявления от сотрудников, а после передать десятку приставов, которые вручную будут раскидывать эти деньги по карточкам. Вице-губернатор вновь попытался объяснить, что виноват не город, а сам «Метрострой», приводя в пример Фрунзенский радиус, где есть недоделки на 6,3 млрд рублей, но его пассаж потонул в криках метростроевцев: «Надо вызывать Полтавченко и Албина, пускай они нам объяснят, почему все это происходит, вместо того, чтобы нам дали за линию 40 млрд рублей, как и было обещано». Прозвучало и то, что в госконтракте зарплата проходчика заложена на уровне в 11 тысяч рублей.

Бесперспективный спор на эту тему Николаю Бондаренко удалось закончить так: «Если вы думаете, что я родился в княжеской или боярской семье, то вы ошибаетесь. Я до этого был простым гражданином. Я знаю, что такое жить в коммуналке, я знаю, что такое «нет денег» и так далее. Если бы можно было сделать по-другому, вы думаете, я бы ездил здесь позориться перед вами? Я бы, наверное, сделал бы все, чтобы сказать: «Ребята, с Новым годом, мы отдали ваши зарплаты». В концовке этой речи он подчеркнул, что будут поступать заявления – будут поступать деньги на счета, а все остальные вопросы решатся после Нового года.

Проходчики резонно заметили, что рассмотреть новые заявления в КТС до Нового года, конечно, не удастся. Тем более и вице-губернатор резюмировал, что сотрудники комиссии — тоже люди и в ночь 31 декабря работать не останутся. Для ускорения процесса метростроевцы предложили написать коллективные заявления. Но позволяет ли это закон, в зале не знал никто.

«Давайте я прокурору позвоню, чтобы узнать?» – предложил вице-губернатор. В ответ от него потребовали набрать номер тут же. Хотя отдельные лица выражали сомнение, что Сергей Литвиненко вообще поднимет трубку: «Да он отработал уже… в бане где-нибудь, в сауне…» Но пока Бондаренко говорил с прокуратурой, общий гам в зале затих, а на отдельных «говорунов» шикали.

«18 декабря вашим руководителям было сказано и разжевано, как он сказал, прокуратурой города, каким образом составляются эти заявления и как рассматриваются. И они говорят, что мы предупреждали руководителей СМУ о том, что если счета не арестованы, о которых вы говорите, то в любом случае заявление на КТС пишется, чтобы его рассмотреть в индивидуальном порядке. Никакими списками (заявление) не рассматривается. Так гласит закон. Почему не сделали с 18-го числа, не собрали с вас заявления, я не знаю», – отчитался вице-губернатор об итогах разговора с прокуратурой.

Один из гендиректоров на это тут же резонно заметил: «Очень просто. 18 декабря просрочки ноябрьской зарплаты не было». Его поддержал коллега: «Прокуроры тоже не святые и передергивают. Я задавал этот вопрос, что мне делать, – и получил четкий ответ: «Тебе КТС не надо». Это понятное дело, что все в белых одеждах...»

«При чем тут «белых»? – с досадой заметил вице-губернатор. – Если вы звонили, и вам так ответили, то вы тут ни при чем». Бондаренко снова пытался объяснить рабочим, почему город не может перечислить долги по зарплате напрямую. «Если бы я имел с вами договорные отношения, тогда проблем бы не было. Я бы взял и перечислил эти деньги напрямую. А если мы финансируем на 4 счета, которые указаны в контракте на строительство метро, я могу перечислить только на 4 счета, Россельхозбанк, «Санкт-Петербург» и третий – Газпромбанк. А еще Банк «Россия». Четыре банка – четыре счета».

Один из присутствующих «с той стороны» что-то показал Бондаренко в телефоне, и вице-губернатор поспешил объявить вслух: «Эсэмэска пришла по банку «Санкт-Петербург», деньги туда поступили вам, и они начинают выплаты».

Но рабочих это не успокоило. «На данный момент мы являемся заложниками. Что мы сейчас видим? Что вы пытаетесь решить вопрос, кто был неправ: город держит свою позицию, наши специалисты держат свою, – прокомментировал ситуацию один из метростроевцев. – Что мы слышим сейчас? Вы перечислили миллионы долгов. Скажем честно, нас это не шибко интересует. На данный момент у всех есть семьи, у всех кредиты. Есть люди, у которых пять детей дома. Что делать нам в данной ситуации — вам задают вопрос. Сейчас ситуация, все понимают, форс-мажорная. Вы нашли одно решение. Но мы все прекрасно понимаем, что мы не получим (денег). Ну, какие-то люди получат. Но все не успеют. Что нам сказать своим семьям, своим детям, своим женам? Что мы с сентября ждем – ждем дальше?»

«Я вам говорю, что на сегодня нашел город возможность заплатить. Она такая, какая есть. Другой нет. Ну нету другой, еще раз говорю! Я не могу заплатить напрямую СМУ, ваши руководители подтвердят. У меня нет с ними отношений. А им («Метрострою») я не могу заплатить, потому что они мне не предоставляют объемы работ, которые я могу оплатить. Вот и все. И что вы мне предлагаете?» – спросил Бондаренко. В голосе слышался надрыв.

Рабочие неожиданно потянулись к выходу. На вопрос корреспондента, почему все уходят, один из проходчиков ответил, глядя на вице-губернатора: «А что тут... он ничего нам не рассказал. Получается, он перекладывает с больной головы на здоровую».

Уход части работяг сподвиг оставшихся на призывы к решительным действиям: «Тогда что, товарищи, с первого числа бастуем — не работаем? Пускай город будет без метро! С сентября должны заработную плату! Значит, опять в шахту опускаемся и не поднимаемся», – предложение одного из метростроевцев было встречено одобрительным шумом.

Бондаренко твердил свое: необходимо писать заявления в КТС. И вопреки своему первоначальному заявлению подчеркнул, чтобы в них были включены не только зарплата, но и деньги за не отгулянные отпуска. Один из рабочих рассказал, как разговаривал с прокурором Центрального района, который якобы признался, что из «Метростроя» идет негласная указка «не пускать» выплаты по отпускам. Александров «как генеральный директор «Метростроя» ответственно заявил, что компания не обладает возможностью повлиять на тексты заявлений проходчиков в КТС.

«Это бардак!» – воскликнул один из рабочих. «Бардак, – согласился Бондаренко. – Бардак – это даже не то слово, это вы мягко сказали. Тут женщины присутствуют, а то я бы высказался».

Бондаренко рассказал, что накануне беседы с рабочими встречался с врио губернатора: «Я сегодня был у Александра Дмитриевича Беглова. И мы сидели, наверное, часа два рассуждали, ну как же заплатить. И я предлагал сразу такой вариант: давайте возьмем этот миллиард, который у нас есть, и оплатим «Метрострою» под счета. Потом начали считать, что с того миллиарда начнут снимать все остальные по долгам… Там практически ничего не остается. И решили, чтобы хоть как-то начать платить заработную плату, единственный возможный пусть — это через решение комиссии по трудовым спорам».

«И сегодня-завтра вы начнете получать заработную плату. Но только те, кто писал заявления. Пишите заявления – они будут рассмотрены, отправлены судебным приставам, и по ним пойдут деньги. Деньги там на счетах еще остаются. Надо — мы дофинансируем. В связи с тем, что нам открыли этот коридор», – заклинал представитель Смольного.

«Вы можете мне говорить все что угодно, оскорблять там, матюгаться. Я понимаю ваше состояние. Но я вам говорю, что по-другому, ребят, никак, ну никак», – убеждал Бондаренко собравшихся. В ответ рабочие припомнили представителю Смольного подаренный городу пешеходный Яхтенный мост, на который «Метрострой» потратил 900 млн рублей. «Это наша зарплата была», – резюмировал один из участников встречи.

Договорились, несмотря на общее недовольство, о следующем: руководителям подрядных организаций предстоит за вечер и, скорее всего, ночь подсчитать долги по зарплатам. «Метрострой» представит общую картину по долгам Смольному. А руководству города предстоит сказать, будет или не будет Петербург полностью финансировать компанию на получившуюся сумму.

«Я Николаю Леонидовичу (Бондаренко) завтра с утра скажу: «У нас такая цифра». И дальше мы уже будем выходить на губернатора, чтобы по возможности приставы перечислили вам до Нового года зарплату. Вы же услышали сейчас основное? Что дофинансирует город, чтобы все получили по КТС. Завтра с утра, как я понимаю, какое-то либо «да» либо «нет» будет от вас», – последний вопрос Александров-младший адресовал Бондаренко.

«Завтра будем встречаться?» – без всякой усталости уточнил вице-губернатор у собравшихся. Вопрос был излишним — ему ответили дружным согласием. 29 декабря в 17.00 участники условились снова встретиться в офисе «Метростроя».

Ирина Корбат, Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»