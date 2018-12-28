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Общество
28.12.2018 22:31
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РПЦ объединила свои приходы в Западной Европе в экзархат

Священный синод Русской православной церкви принял решение образовать патриарший экзархат из своих приходов в Западной Европе, сообщили в патриаршей пресс-службе по итогам синода.

"Русская православная церковь организовала патриарший экзархат из тех приходов, которые были у нее за рубежом", – сказал собеседник агентства РИА новости.

В Киеве 15 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур.

На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко.

В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинополя "томос" об автокефалии" новосозданной структуры.

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