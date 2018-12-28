Госпогранслужба Украины: Ограничение на въезд для российских мужчин всё ещё не снято

Ограничение въезда на Украину российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет всё ещё в силе даже после окончания действия военного положения в отдельных регионах страны. Об этом 28 декабря сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Ограничения действуют, как и раньше [при военном положении]. В зоне повышенного внимания пограничников – граждане стран из категории риска, в том числе и из РФ", – сказал Слободян корреспонденту ТАСС.

Ранее Слободян сообщал о том, что запрет на въезд в Украину для российских мужчин снят, так как угроза вторжения войск РФ миновала. При этом пресс-секретарь Госпогранслужбы отметил, что на границе по-прежнему усиленно проверяют граждан России.

26 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении действия военного положения, введенного в конце ноября. Военное положение действовало в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории с 14:00 (15:00 по московскому) 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток — до 14:00 (15.00 по московскому) 26 декабря 2018 года. Причиной его введения послужило задержание 25 ноября пограничным управлением ФСБ России трех кораблей Военно-морских сил Украины — катеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу».

30 ноября украинские власти ограничили въезд на территорию страны мужчинам – гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. 26 декабря представитель министерства внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил о решении властей страны продлить запрет.