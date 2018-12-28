Россиян среди жертв взрыва автобуса в Египте нет

Российских граждан нет среди жертв взрыва автобуса, прогремевшего в районе пирамид Гизы в Египте, сообщается в заявлении посольства РФ в Каире, опубликованном в Twitter.

"Вечером 28 декабря в районе пирамид Гизы был взорван туристический автобус. По предварительным данным, среди жертв взрыва российских граждан нет. Посольство продолжает выяснять все обстоятельства случившегося", – говорится в заявлении.

Вечером 28 декабря в районе Пирамид Гизы был взорван туристический автобус. По предварительным данным, среди жертв взрыва российских граждан нет. Посольство продолжает выяснять все обстоятельства случившегося. pic.twitter.com/5CJn1sMy1X — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) 28 декабря 2018 г.

Ранее МВД Египта сообщило, что два туриста из Вьетнама погибли и десять пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в районе эль-Гиза. Также пострадали гид и водитель автобуса.

По данным МВД, В 18.15 по местному времени (19.15 мск) на улице эль-Марьютыя в эль-Гизе взорвалось самодельное взрывное устройство, заложенное у стены во время прохождения автобуса с 14 вьетнамскими туристами.