"Дыру дьявола" на Московском проспекте закатали в асфальт. Движение на участке восстановлено

"Дыру дьявола", образовавшуюся из-за прорыва в центре Петербурга, залатали. Движение на участке Московского проспекта от набережной Фонтанки до Садовой восстановлено вечером 28 декабря.

Как сообщили "Фонтанке" в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", их специалисты завершили благоустройство территории. Так что теперь по Московскому проспекту можно ехать без страха. Однако, в компании в очередной раз предупреждают: если вы где либо заметили парение – не подходите близко.

Накануне вечером на месте прорыва было заменено 12 метров 500мм трубы. Впервые парение заметили ранним утром 27 декабря. Из-за густого пара водителям пришлось очень аккуратно проезжать аварийный участок. Чуть позднее над местом парения провалился асфальт, в результате чего на Московском проспекте у дома 10-12 образовалась огромная яма.