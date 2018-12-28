Шили до ночи. Рабский труд в колонии, где сидела Толоконникова, стал уголовным делом

Исполняющего обязанности начальника исправительной колонии в Мордовии подозревают в превышении должностных полномочий. Заключённых в учреждении заставляли ночами выполнять заказы по пошиву одежды.

Как сообщает региональное следственное управление СКР по Мордовии 28 декабря, врио начальника женской исполнительной колонии №14 УФСИН по региону вменяют незаконное привлечение осуждённых к труду на швейном производстве. Работать женщин «без их добровольного согласия, в нарушение их прав и законных интересов» принуждали сверхурочно, в том числе в ночное время.

Имя врио, в отношении которого возбуждено уголовное дело, не указано. Уточняется, что в его основе — материалы проверки ФСИН. 24 декабря после внеплановой инспекции комиссии центрального аппарата службы должности врио начальника отстранили Юрия Куприянова.

В ИК №14 отбывала наказание участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова. Её приговорили к двум годам колонии общего режима за акцию в храме Христа Спасителя. В 2013 году она написала письмо, где рассказывала о зоне рабского труда, насилия и пыток и не раз упоминала Куприянова. Тогда нарушений не нашли.

В этом году с проверкой нагрянули после аналогичной жалобы. «Я хочу сказать, что Толоконникова была не так уж не права», – признал замглавы ФСИН Валерий Максименко.