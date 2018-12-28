В Египте взорвался автобус с туристами

В египетской Гизе взорвался автобус с туристами. Об этом сообщает Sky News Arabia в Twitter.

Как заявили в МВД Египта, неизвестные бросили самодельную бомбу в проезжавший по автотрассе туристический автобус, передает ТАСС.

На данный момент известно о нескольких погибших и 10 пострадавших, двое из них — китайские туристы, еще двое — вьетнамские. Подробности произошедшего пока не сообщаются.

Российское посольство выясняет, есть ли среди погибших и пострадавших граждане России, передает агентство.