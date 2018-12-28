Кержаков написал заявление на Тюльпанову о возможной подготовке его убийства

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков обратился в правоохранительные органы из-за опасений за свои жизнь и здоровье. Следственный комитет проверит версию о возможной причастности Миланы Тюльпановой к подготовке убийства спортсмена.

О заявлении Кержакова сообщила 28 декабря Тюльпанова на своей странице в Instagram.

«26 декабря, как оказалось, написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны! Как обычно, без фактов, но от души. Пользуясь случаем: Саша, не волнуйся, живи спокойно, не оглядываясь, хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребенком, никто не покушается на твою драгоценную жизнь», – написала Милана.

Александр Кержаков ответил на звонок «Фонтанки».

«Я подтверждаю, что написал заявление, – прокомментировал он пост. – У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям, и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье».

Кержаков 24 декабря исполнил решение суда и на время бракоразводного процесса вернул полуторагодовалого сына Милане Тюльпановой. Пара разводится и делит ребенка в Петроградском суде, который назначил обоим родителям экспертизу с участием нарколога.

Подписать мировое соглашение fontanka.ru/2018/12/11/097 стороны не смогли. Каждый настаивает на определении места жительства ребенка с ним.