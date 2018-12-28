«Считаете, что государство должно всех содержать?» В Самаре министр посоветовала мамочкам копать огород, чтобы прокормить детей

Очередной скандал вокруг высказываний чиновников разгорелся в Самарской области. Министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова не оставила без ответа жалобу на скудное детское пособие, но общественность советы не оценила.

Дискуссия развернулась в Twitter 24 декабря, 28-го её заметили журналисты. Обсуждая призывы к рождаемости, местная жительница отметила, что детские пособия в регионе слишком маленькие — 50 рублей в месяц с полутора лет. На такие деньги здоровую еду ребёнку не купить, особенно матерям-одиночкам.

Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение! — Марина Антимонова (@Antimonova_M) 24 декабря 2018 г.

Марина Антимонова ответила выкладками о тратах в регионе. От себя чиновница прибавила: если есть желание завести ребёнка, то мать извернётся, но решение найдёт.

«Считаете, что государство должно всех содержать? – написала чиновница и тут же дала совет: – Чтобы плохими продуктами не кормить детей, наше поколение сады и огороды разводило».

Не пожелавшая огородничать аудитория напомнила министру обязанности государства. На осознание хватило четырёх дней: после вороха публикаций в СМИ и внимания губернатора Самарской области. Дмитрий Азаров посетовал на невнимательность чиновников, которые «могут ранить» словами так, что пора уже озадачиться их подготовкой к общению в соцсетях. Он пообещал проверку и «определиться». Марина Антимонова извинилась. Некорректно выбранное выражение вырвали из контекста, написала она 28 декабря в Twitter.

При обсуждении мер поддержки и разъяснении, что делается для решения проблем, в дискуссии я допустила некорректное выражение, которое, ксожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано. Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела. Предложения приняли в работу. — Марина Антимонова (@Antimonova_M) 28 декабря 2018 г.

Извиняться пришлось Ольги Глацких, которая в ноябре во время обсуждения молодежных проектов заявила, что государство «вообще ничего не должно» и «государство не просило вас рожать». Она объяснилась, что слова были вырваны из контекста и неверно интерпретированы. Должность директора департамента молодежной политики Свердловской области она уже не занимает.

За месяц до этого с негодованием обсуждали министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталью Соколову. Она заявила, что для нормального питания в течение месяца достаточно 3,5 тысячи рублей. Тогда составить диетическое меню из «макарошек, которые всегда одинаково стоят», ей, по её словам, помешал министерский статус. В тот же день видео разошлось по Сети, отреагировал губернатор, и препятствий у Соколовой не осталось.