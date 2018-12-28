В чешском Пршибраме преступник взял в заложники восемь человек в отделении банка

Преступник взял в заложники восьмерых клиентов банка UniCredit Bank в чешском городе Пршибрам. Об этом вечером 28 декабря сообщает iRozhlas со ссылкой на пресс-секретаря полиции Монику Шандлову.

«Около половины третьего мы получили уведомление о вооруженном человеке в банке UniCredit на площади Пршибрам», — рассказала она.

Со слов местной полиции, изданию стало известно, что на месте работает переговорщик. Мужчина зашёл в отделение банка за час до закрытия. Сначала он взял в заложники девять человек, но позже отпустил одного из них. Сведений о раненых пока нет, но у здания кредитной организации дежурят медицинские работники.