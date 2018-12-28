Новейший российский дальний бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет

Новейший российский дальний бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет — в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Туполев». Полет проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут.

«В ходе полета были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования, установленного в рамках глубокой модернизации самолета», — говорится в сообщении.

Экипаж самолета рассказал, что полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

В ходе модернизации Ту-22М3М получил новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной элементной базе, а также новое навигационное, связное, прицельное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронной борьбы. Результатом проведенных работ стало значительное расширение боевого потенциала авиационного комплекса.

Первый опытный самолет Ту-22М3М был создан в рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев» в настоящее время. Следующий этап программы – глубокая модернизация первой партии строевых самолетов Ту-22М3 по результатам государственных совместных испытаний.

Ту-22М3М – дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, новая модификация Ту-22М3 с расширенным боевым потенциалом. Всего на Казанском авиационном заводе было построено около 500 самолётов Ту-22М различных модификаций.