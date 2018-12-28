Смольный против Смольного. Как городские власти пытаются вернуть 20 «премиальных» миллионов

Директор городского центра управления парковками выписал 20 млн рублей премий своим советникам и менеджерам. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры потребовал вернуть деньги в бюджет.

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Официальную претензию директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» (ГЦУП) Владислав Бакулин получил в конце ноября. Зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Иван Каргин уличает коллегу из подведомственного учреждения в неэффективной работе и необоснованной раздаче премий. Чиновник требует вернуть 20,7 млн рублей премий, выписанных Бакулиным с января по сентябрь 2018 года. Дедлайн для директора ГЦУП поставили на 19 декабря. Как сообщили «Фонтанке» в КРТИ, деньги Бакулин не вернул, и комитет подал на него в суд.

Согласно тексту претензии, в 2017 году учреждение не в полной мере выполнило госзадание по созданию новых парковок на 66%, построив две из запланированных трех. Больших успехов достигли в создании новых велодорожек – из необходимых 40 км успели проложить 39,4 км.

Схожие вопросы возникли у комитета и в 2018 году, когда промежуточные показатели учреждения упали: по состоянию на октябрь из предусмотренных планом 370 парковочных мест на городских автостоянках появилось 185, из 36 км новых велодорожек было оборудовано 0,5 км, а количество объектов транспортной инфраструктуры, к которым обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов, и вовсе составило 0.

К декабрю ситуация несколько изменилась: концу года протяженность вновь созданных для велосипедистов полос составила 21,6 км, а также появился один новый объект с доступом для инвалидов (были размечены зоны для инвалидов на перехватывающей автостоянке у метро «Купчино»). В то же время количество парковочных мест, которые находятся под управлением города, осталось прежним.

Резюмируя, Иван Каргин пишет, что у директора ГЦУП не было оснований для премирования, и называет это недобросовестными действиями. По его словам, выдачей 20,7 млн рублей премий Бакулин нанес реальный ущерб фонду оплаты труда учреждения. При этом общая сумма, которую за первые 10 месяцев 2018 года ЦУП перевел 16 руководящим менеджерам, составила более 47 млн рублей.

Как рассказал «Фонтанке» директор ГЦУП Владислав Бакулин, с претензией комитета он не согласен. По его словам, госзадание на 2017 год появилось только в январе 2018-го, при этом официально оно так и не поступило в ГЦУП. «Я думаю, что таким образом КРТИ хочет максимально обезопасить себя от возможных негативных проверок», – добавил Владислав Бакулин. Он также подчеркнул, что у сотрудников учреждения нет никаких проблем с зарплатами, а премируется не только управляющий состав учреждения, но и рядовые работники.

По данным «Фонтанки», у КРТИ с Бакулиным прямой конфликт. В комитете ему уже однозначно было сказано, что ждут заявление об уходе. Однако Бакулин отказался его писать.

В ГЦУП уже заходили сотрудники Федеральной службы безопасности. Их туда привели результаты проверки контрольного управления губернатора, которое нашло несколько серьезных нарушений на сумму более чем 30 млн рублей. ФСБ, в том числе, запрашивало данные о назначении пяти управленцев центра, каждый из которых на момент проверки уже был уволен. Среди них были и те, кого щедро премировали. Так, например, за июль 2018 года один получил 915 тыс. рублей, а другой — 893 тыс. рублей. Кстати, именно аудит контрольного управления губернатора и послужил причиной для начала проверки КРТИ, которая закончилась претензией к Бакулину.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»