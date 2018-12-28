500 ребятишек из Ленобласти побывали в Петербурге на новогоднем празднике

Несколько сотен детей из социально незащищённых семей, детей-инвалидов и выпускников детских домов Ленинградской области были приглашены в Северную столицу на новогодний праздник, который для них устроили Благотворительный фонд «Счастливое будущее» и один из продюсерских центров.

Около 500 ребят приехали на ёлку в «Колизей-Арену» из Гатчины, Сиверского, Кобралово, Лукашей, Покровской, Верево, Федоровского и Коммунара. На сцене для них выступили участники телепроектов «Голос. Дети», «Детская Новая Волна», «Лучше всех». Также маленьких гостей ждали творческие и кулинарные мастер-классы, новогоднее шоу, угощения и всевозможные развлечения.

Праздник для областных детей прошел в Петербурге в третий раз. И с каждым разом маленьких гостей становится все больше. По словам организаторов, они приложат все усилия, чтобы традиция новогодних ёлок продолжилась и впредь.