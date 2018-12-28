Волынская епархия осталась верна УПЦ

Волынская епархия выразила поддержку митрополиту Онуфрию и канонической Украинской православной церкви.

«На общем собрании духовенство Волынской епархии УПЦ выразило поддержку блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и подтвердило верность канонической Украинской православной церкви», – говорится 28 декабря в заявлении на сайте УПЦ.

Духовенство Уманской, Вознесенской, Тульчинской и Конотопской епархий также поддержали УПЦ.

При этом Онуфрий призвал священнослужителей проводить разъяснительную работу среди прихожан.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской церкви, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеялись на то, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви. Однако 15 декабря Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной автокефальной церкви во главе с предстоятелем Епифанием (Думенко). Также президент подписал закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая, в свою очередь, намерена защищать свое название в Конституционном суде. Томос об автокефалии для Украины будущему главе поместной православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей вручит 6 января.