И заводам, и пароходам. Что бизнес построит в Петербурге в ближайшую пятилетку

В 2018 году бизнес пообещал городу новые авто- и фармзаводы, реконструкцию СКК, Апраксина двора, возрождение Речного вокзала и превращение завода Калинина в креативный кластер.

проект реконструкции СКК/архитектурное бюро "Lifequality"

2018 год был урожайным для Северной столицы на обещания инвестиций, но сложным для инвесторов. Только по итогам ПМЭФ-2018 Смольный заключил с бизнесом 70 соглашений на общую сумму более 267 млрд рублей. Но до конца года дожили не все проекты. Так, частный трамвай до Петергофа остался без инвесторов: на конкурс, объявленный городом, никто не пришел. А затем город и вовсе засомневался в эффективности механизма концессии.

Под конец года Смольный поставил на паузу еще ряд инвестпроектов. К примеру, передумал давать участок под «Океанариум», который собиралась строить московская компания «Оптима». Отложен проект мусоросжигательного завода в Каменке. А решение депутатов ЗаКСа лишило девелопера «Плаза Лотос Групп» возможности возвести инвест-отель в устье Смоленки.

«Фонтанка» выбрала семь наиболее крупных и значимых проектов, заявленных в 2018 году и пока сохраняющих актуальность. Хотя успех некоторых начинаний вызывает сомнения у экспертов и самого бизнеса.

1. Hyundai Motor: 35 млрд рублей в R&D-центр и завод двигателей

Корейский автоконцерн Hyundai Motor в конце декабря подписал долгожданный специнвестконтракт с правительством Петербурга и Минпромторгом. В обмен на льготы и субсидии от города и федерального правительства компания инвестирует в усиление локализации в общей сложности 35 млрд рублей к 2027 году. Из них 16,6 млрд рублей, которые пойдут на модернизацию действующего предприятия и создание при нем R&D-центра (Research and development — исследования и разработки, англ.), вложит петербургский завод. Остальные 18,4 млрд рублей, которые будут направлены в строительство завода двигателей и коробок передач, – другие «дочки» корейского концерна. Объем выпуска составит около 150 тысяч моторов в год. В результате уровень локализации вырастет с нынешних 47% до 70%.

Инвестировать в развитие производства в обмен на льготы готовы и другие представители автокластера. Так, к подписанию специнвестконтракта готовится завод Nissan: вложения всей группы «АвтоВаз»-Renault-Nissan-Mitsibishi составят 70 млрд рублей, из них Петербургу, по оценкам Смольного, достанется 12 млрд рублей. По данным «Фонтанки», аналогичное соглашение обсуждает Toyota, размер инвестиций оценивается в несколько десятков миллиардов рублей.

2. ХК СКА: 18-20 млрд рублей в реконструкцию СКК

Смольный и ХК СКА подписали соглашение о намерениях по реконструкции СКК в рамках Петербургского международного экономического форума. Предполагалось, что после обновления комплекс превратится в мультифункциональную арену, которая встанет в один ряд или даже превзойдет нью-йоркскую и лондонскую. Вместимость площадки на хоккее составит до 22 тысяч человек, на концертах – до 23 тысяч. Также на территории СКК планировалось открыть детскую хоккейную школу на 700 человек, секции по дзюдо и другим видам спорта. Вице-президент клуба Роман Ротенберг оценивал размер инвестиций – от 18 до 20 млрд рублей. Комплекс должен был быть введен в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.

Но уже сейчас понятно, что бизнес-модель придется подвергнуть корректировке. Изначально предполагалось, что вокруг СКК появятся около 300 тысяч кв. метров нового жилья, что позволит инвестору окупить вложения. Но после протеста местных жителей Смольный кардинально поменял позицию, заявив, что возводить жилье около арены не планируется, а «реконструктора» выберут в рамках конкурса. Победителя обяжут благоустроить прилегающую территорию. Взамен город предоставит бюджетный грант, размер которого оценивается в 10 млрд рублей.

3. Группа инвесторов: 11,3 млрд рублей в МФК «Аэрополис» в Пулково.

Еще один проект, анонсированный в ходе ПМЭФ-2018, – многофункциональный комплекс «Аэрополис» в Пулково. Он появится к 2031 году и будет включать обновленный терминал «Пулково-2» (который будут использовать для лоукостеров), грузовые терминалы, центр по обслуживанию самолетов, а также торговые и офисные площади.

Инвесторами станут АО «Грузовой терминал Пулково» (основной акционер – «Банк Санкт-Петербург»), а также компания «Ю-ТИ-ДЖИ Пулково» («дочка» UTG aviation serviсes, специализирующейся на техническом обслуживании самолётов). АО «Аэропорт Пулково», принадлежащее правительству Петербурга, возьмет на себя координацию проекта и добьется выделения участка площадью 1,5 га.

4. Концерн «Питер»: 5,1 млрд рублей в реконструкцию Апраксина двора

Проект редевелопмента Апраксина двора, планы которого Смольный вынашивал более 10 лет, обрел нового инвестора. Инвестиционно-строительная компания «Апраксин двор», входящая в концерн «Питер», пообещала за семь лет вложить в реконструкцию комплекса 5,1 млрд рублей. Перестраивать Апраксин двор будут по проекту «Студии 44» Никиты Явейна, который Совет по сохранению культурного наследия одобрил в ноябре 2017 года. После ремонта на территории рынка разместятся гостиницы, магазины, спортивные залы и объекты социальной инфраструктуры. Но, по мнению экспертов, компания столкнется с теми же проблемами, с которыми не справился предыдущий девелопер - ООО «Главстрой-СПб» Олега Дерипаски: на территории рынка находятся не только городские павильоны, но и частная собственность: чтобы обновить весь рынок, с владельцами придется договариваться — либо выкупать помещения, либо предлагать стать соинвесторами.

5. «Максидом»: 5 млрд рублей в редевелопмент завода имени Калинина

Здания патронного завода на Васильевском «Максидом» выкупил еще в 2016 году. Но в 2018 году определился с проектом редевелопмента. Компания пообещала сохранить исторические корпуса, в стенах которых во время блокады собирались ракеты «Катюша», и дать жителям Васильевского острова новое общественное пространство. В дореволюционных корпусах будут оборудованы офисы-лофты, рестораны и кафе, а на месте снесенных аварийных построек — гипермаркет «Максидом». Также на территории завода останутся зелень и деревья, будет организована пешеходная зона, места для отдыха и досуга горожан. Общие инвестиции оцениваются в 5 млрд рублей, но эта сумма может увеличиться в зависимости от итогов экспертизы исторической части. Чтобы получить от города согласование проекта, компания пообещала выделить 30 млн рублей на ремонт детского сада в Василеостровском районе в виде социальной нагрузки.

6. «Вертекс»: 2,3 млрд рублей в третью очередь завода лекарственных препаратов и косметических средств.

Фармацевтическая компания «Вертекс» объявила о строительстве третьей очереди завода на территории особой экономической зоны «Новоорловская» в Приморском районе Петербурга. Площадка будет самой масштабной частью инновационно-производственного комплекса компании. Проект представляет собой 4-этажное здание площадью 29 тысяч кв. метров. Там разместится производство твердых и мягких лекарственных препаратов и косметических средств. Инвестиции составят около 2,3 млрд рублей собственных и привлеченных средств. Завершить работы планируют в первом полугодии 2019 года. После выхода третьей очереди на полную мощность «Вертекс» сможет выпускать более 200 млн упаковок лекарств и косметических средств в год.

В следующем году строительство новой очереди на территории ОЭЗ также завершит другой фармпроизводитель – «Биокад» Речь идет о предприятии по производству полного цикла 13 жизненно важных лекарств. Объем инвестиций составляет 3 млрд рублей.

7. Евразийский банк развития: 2,1 млрд рублей в строительство нового речного вокзала

Соглашение о строительстве нового речного вокзала Смольный подписал в ходе ПМЭФ-2018 с Евразийским банком развития. К 2022 году инвестор планирует построить комплекс из пяти причалов, а также трехуровневого торгового центра с паркингом, променадом и спасательной станцией. Город готов выделить участок площадью 4 га на Рыбацком проспекте. Но коммерческая часть проекта вызвала сомнения у экспертов: торговые и офисные пространства площадью 6 тыс. кв. м в данном месте будут попросту не востребованы, предупреждают они. Судовладельцы тоже отнеслись к проекту прохладно: причалы в центре города были бы более интересны рынку.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»