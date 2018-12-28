18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: +0
$ 69.52р
79.66р
19:51 28.12.2018
Расширенный поиск

Бизнес
Публикуется на правах рекламы
28.12.2018 18:09
Печать

Андрей Панов назначен зам. ген. директора Аэрофлота по стратегии и маркетингу

Андрей Панов назначен зам. ген. директора Аэрофлота по стратегии и маркетингу

Андрей Панов/ПАО «Аэрофлот»

Заместителем генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии и маркетингу назначен Андрей Панов. Его кандидатура была утверждена решением Совета директоров компании, приказ о назначение подписан 26 декабря 2018 года.

До прихода в Аэрофлот Андрей Панов с 2010 года работал в международной компании Bain&Company, которая входит в большую тройку консалтинговых компаний мира. Он прошел путь от консультанта до руководителя проектов и стал партнером в московском офисе компании. За время работы в сфере стратегического консалтинга Андрей Панов зарекомендовал себя как эксперт в области авиации, финансов, digital и образования. Со стороны компании Bain вел проекты с крупнейшими российскими банками, транспортными компаниями и некоммерческими организациями в сфере образования. В частности, он принимал участие в разработке стратегии и запуске первого российского лоукостера — авиакомпании «Победа».

Работая в Bain, Андрей Панов играл ключевую роль в разработке модели стратегического развития авиакомпании на период до 2023 года. На новом посту ему предстоит заняться реализацией утвержденной недавно стратегии развития Группы «Аэрофлот» до 2023 года. Согласно новой стратеги поставлена задача перевезти 90-100 млн пассажиров в 2023 году, когда Аэрофлот отметит вековой юбилей. Роль ключевого драйвера роста отведена низкобюджетной авиакомпании «Победа», пассажиропоток которой планируется увеличить до 25-30 млн человек.

Андрей Панов окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, является кандидатом физико-математических наук, имеет степень MBA, полученную в бизнес-школе Insead во Франции. До прихода в Bain был редактором отдела «Финансы» газеты «Ведомости», заместителем главного редактора ее сайта.

 

Новости компаний
Андрей Панов/ПАО «Аэрофлот»
28.12.2018 18:09

Андрей Панов назначен зам. ген. директора Аэрофлота по стратегии и маркетингу

Заместителем генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии и маркетингу назначен Андрей Панов. Его кандидатура была утверждена решением Совета директоров компании, приказ о назначение подписан 26 декабря 2018 года
Фото предоставлено компанией "АРТ-Технологии"
28.12.2018 17:42

Yota Lab открывает «Сад сновидений»

Yota Lab открывает большую выставку интерактивных инсталляций «Сад сновидений» с применением инновационных технологий (0+). Посетителей ждут 15 тематических зон, погружающих в мир снов с помощью 3D-графики, VR, робототехники, а также видеомаппинга и звуковых эффектов.
28.12.2018 17:34

В «Севкабеле» открылся каток с видом на залив

С декабря 2018 года у петербуржцев появилась возможность кататься на коньках — и одновременно любоваться одной из самых романтичных панорам города. Все это можно делать на «Катке у моря» в пространстве «Севкабель Порт», причем — под уютную электронную музыку от креативной команды Roots United.
Компания Л1
28.12.2018 16:15

Компания Л1: ЖК «Маршал» сдан точно в срок

27 декабря 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса комфорт-класса «Маршал». Строительство завершено точно в срок.
фото предоставлено ГК «РосСтройИнвест»
28.12.2018 15:40

На проспекте Науки освятили храм Тихвинской иконы Божией Матери

23 декабря, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил храм на проспекте Науки и возглавил в нем Божественную литургию.
Setl City
28.12.2018 15:15

Setl City ввела в эксплуатацию ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе

Setl City сдала ЖК комфорт-класса «Полюстрово Парк» общей жилой площадью более 82 тыс. кв. м в Калининском районе Петербурга. ЖК состоит из разновысотных секций от 15 до 24 этажей, которые построены на едином стилобате и формируют уютное пространство четырех внутренних дворов.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
28.12.2018 11:40

Сегодня авиакомпания «Уральские авиалинии» празднует 25-летний юбилей

Авиакомпания «Уральские авиалинии» - базовая компания Урала - за 25 лет стала одним из ведущих авиаперевозчиков России.
ПАО «Группа ЛСР»
28.12.2018 11:37

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Цивилизации» и «Шуваловском»

«Группа ЛСР» завершила строительство сразу нескольких домов в жилых комплексах комфорт-класса «Цивилизация» и «Шуваловский», возводимых в Невском и Приморском районах Санкт-Петербурга. Общая площадь введенной недвижимости составила почти 173,5 тыс. кв. м.
Группа компаний «Пионер»
27.12.2018 17:26

В апарт-отеле YE’S на Социалистической выведены в продажу офисные помещения

Офисный блок общей площадью почти 2 тыс. кв. м занимает второй этаж комплекса.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2018 17:03

Аэрофлот открыл продажу билетов на Майорку

Начало регулярных полетов по маршруту Москва - Пальма-де-Майорка - Москва планируется с 1 июня 2019 года.
Автор: Сергей Николаев
27.12.2018 16:35

Градсовету Петербурга представили комплексный жилой проект в Курортном районе

На Градостроительном Совете Санкт-Петербурга проектное бюро АО «БКН-проект» представило концепцию комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ) в Курортном районе, площадью 105 Га.
Группа компаний «ЦДС»
27.12.2018 16:16

Корпуса «Б» и «В» ЦДС «Новое Янино» получили ЗОС

Группа ЦДС получила заключение о соответствии корпусов «Б» и «В» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино» требованиям технических регламентов. В ближайшее время объекты введут в эксплуатацию.