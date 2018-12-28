Андрей Панов назначен зам. ген. директора Аэрофлота по стратегии и маркетингу

Андрей Панов/ПАО «Аэрофлот»

Заместителем генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии и маркетингу назначен Андрей Панов. Его кандидатура была утверждена решением Совета директоров компании, приказ о назначение подписан 26 декабря 2018 года.

До прихода в Аэрофлот Андрей Панов с 2010 года работал в международной компании Bain&Company, которая входит в большую тройку консалтинговых компаний мира. Он прошел путь от консультанта до руководителя проектов и стал партнером в московском офисе компании. За время работы в сфере стратегического консалтинга Андрей Панов зарекомендовал себя как эксперт в области авиации, финансов, digital и образования. Со стороны компании Bain вел проекты с крупнейшими российскими банками, транспортными компаниями и некоммерческими организациями в сфере образования. В частности, он принимал участие в разработке стратегии и запуске первого российского лоукостера — авиакомпании «Победа».

Работая в Bain, Андрей Панов играл ключевую роль в разработке модели стратегического развития авиакомпании на период до 2023 года. На новом посту ему предстоит заняться реализацией утвержденной недавно стратегии развития Группы «Аэрофлот» до 2023 года. Согласно новой стратеги поставлена задача перевезти 90-100 млн пассажиров в 2023 году, когда Аэрофлот отметит вековой юбилей. Роль ключевого драйвера роста отведена низкобюджетной авиакомпании «Победа», пассажиропоток которой планируется увеличить до 25-30 млн человек.

Андрей Панов окончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, является кандидатом физико-математических наук, имеет степень MBA, полученную в бизнес-школе Insead во Франции. До прихода в Bain был редактором отдела «Финансы» газеты «Ведомости», заместителем главного редактора ее сайта.