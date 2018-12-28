Путин сменил посла России в Иордании

Президент России Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Иордании Бориса Болотина и назначил на этот пост Глеба Десятникова. Соответствующие указы были опубликованы на официальном портале правовой информации 28 декабря.

«Освободить Болотина Бориса Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Иорданском Хашимитском Королевстве… Назначить Десятникова Глеба Феликсовича…» — говорится в документах.

Борис Болотин занимал должность посла России в Иордании с декабря 2013 года. До этого он пять лет являлся послом России в Марокко. В 2004 – 2008 годах Болотин занимал должность замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ, в 1999 – 2004 годах — посла России в Ливане.

Глеб Десятников ранее также являлся заместителем директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки российского внешнеполитического ведомства.