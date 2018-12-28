Усиленное регулирование грузоперевозок положительно скажется на бизнесе

В уходящем 2018 году власти обратили особое внимание на российскую отрасль грузоперевозок. Можно сказать, что в области госрегулирования этой отрасли многое произошло, но предстоит решить еще множество вопросов

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С тем, что законопроект об автомобильных грузовых перевозках необходим, сложно поспорить. Как и с тем, что в отрасли достаточно проблем, снижающих рентабельность бизнеса и тормозящих его развитие. С одной стороны, повышенное внимание к отрасли приводит даже к избыточному регулированию. Например, инициатива о датчиках осевой нагрузки излишняя – нецелесообразно оснащать ими малотоннажную технику, так как проблемы с перегрузом по осям возникают у большегрузного транспорта. Но с другой стороны, в целом то, что на проблемы отрасли власти стали обращать внимание – это шаг вперед. По мнению директора по взаимодействию с отраслевыми организациями ГК «Деловые линии» Лашкевича, регулирование усилилось, и это сыграло позитивную роль в развитии отрасли.

- Мы надеемся, что в итоге этот закон об автоперевозках «обелит» рынок автомобильных грузовых перевозок и обеспечит равные и прозрачные условия работы для всех добросовестных перевозчиков, – считает Александр Лашкевич. Сегодняшний, уровень регулирования достаточно высок, но при этом некоторые моменты пока остаются без внимания и требуют усиления.

Например, все еще нет разделения водителей на профессионалов и любителей. Из-за этого пробела в ГК «Деловые линии» вынуждены вкладываться в собственные системы обучения, поскольку подготовки автошкол недостаточно. При этом подготовленный Минтрансом законопроект о введении этого разделения был отклонен. Пока участникам рынка остается надеяться на национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», одним из пунктов которого является обязательное профессиональное обучение и повышение квалификации для допуска водителей к грузоперевозкам.

С другой стороны, в разработке сейчас другие важные для отрасли проекты, такие как закон о мультимодальных (комбинированных) перевозках.

- Законопроект о мультимодальных грузовых перевозках идет в том числе в русле создания транзитного «зеленого коридора». Он хорош тем, что унифицирует отдельные области грузоперевозок. В частности, при мультимодальных перевозках перевалка грузов с одного транспорта на другой позволяет не выгружать грузы из контейнера, это ускоряет процесс и повышает сохранность грузов. Такие элементы, как электронные пломбы и спецтара, единый документ на весь путь следования, — неотъемлемая часть будущего перевозок, -подытожил Лашкевич.

Несмотря на то, что сегодня множество факторов влияет и в будущем повлияет на рост издержек в грузоперевозках, участники рынка признают, что контроль необходим.

Например, в 2019 году нагрузка на автоперевозчиков еще вырастет за счет увеличения НДС, роста цен на топливо и отмены льгот по транспортному налогу. Если добавить сюда очередное повышение ставки тарифа в системе «Платон», а также рост числа платных автодорог, возможное изменение тарифов на ОСАГО — очевидно, что издержки возрастают, увеличивается себестоимость перевозок, и поэтому роста тарифов не избежать. По оценке Центробанка, рост налогов в цене топлива увеличит отпускную стоимость почти на 5%, но рост может оказаться еще больше с учетом отмены или снижения скидок для крупных корпоративных клиентов топливными операторами.

На фоне трудностей у крупных операторов транспортно-логистических услуг появляется возможность частично оптимизировать свои затраты за счет автоматизации процессов. В этом случае повышение тарифов в итоге окажется меньшим, по сравнению с теми компаниями, которые не занимаются автоматизацией и просто перекладывают издержки.

Хоть необходимость контроля и понимают, но на фоне роста издержек бизнесу не хватает диалога с властями по конкретным вопросам – таким, как, например, система «Платон» или работа Автоматической системы весогабаритного контроля (АСВГК). Бизнес хочет быть услышанным при обсуждении и принятии решений по всем проблемным вопросам.