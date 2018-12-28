Керлингист Крушельницкий обратился в Чайке за результатами расследования по его допинговому делу

Российский керлингист Александр Крушельницкий отправил обращение генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой предоставить итоги расследования его допингового дела.

«Весной 2018 года я и моя супруга Анастасия Брызгалова проходили в Генеральной прокуратуре беседы и проверки на полиграфе. Знаю, что ряд действий проводились с моими партнерами по сборной России, врачом команды и, возможно, с другими лицами. Результаты расследования данной ситуации мне до сих пор неизвестны. Из обрывочных сообщений, полученных в Министерстве спорта РФ и Федерации керлинга России, я знаю, что расследование завершено и в действиях некоторых лиц даже выявлены нарушения, которые привели или могли привести к попаданию в мой организм запрещенного препарата, однако никакие документы мне получить не удалось», – цитирует Крушельницкий Sports.ru https://www.sports.ru/curling/1070124221.html .

Керлингист попросил максимально оперативно предоставить все документы, которые удалось собрать в рамках расследования.

Напомним, 26 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу о положительной допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. Согласно данным CAS, концентрация мельдония в организме спортсмена была в девять раз выше, чем у дисквалифицированной ранее на 15 месяцев Марии Шараповой.

Крушельницкий на Олимпиаде-2018 завоевал бронзу в соревнованиях смешанных пар вместе с Анастасией Брызгаловой. Вскоре после этого стало известно о его положительной допинг-пробе. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом.