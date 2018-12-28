Из пятиэтажки в центре Петербурга через суд выгоняют жильцов. Дом может рухнуть в любой момент

Шесть семей удерживают растрескавшуюся пятиэтажку в центре Петербурга от сноса. Оставить обжитые квартиры не торопят ни дыры в стенах, ни опасность взрыва. Чиновники толкают к переезду через суд, потому что счёт уже идет на дни.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района, 28 декабря комиссия по чрезвычайным ситуациям внепланово собралась ради дома № 10 по Полтавской улице. Его признали непригодным для жизни в 2016 году, в 2017-м приговорили к сносу. Покинуть аварийное жильё в центре ради новостроек на окраине отказались владельцы шести квартир.

«Им было предложено переехать в Невский, Красносельский или Пушкинский районы. Или получить компенсацию», – рассказали в пресс-службе.

Квадратный метр оценили в 105 – 108 тысяч рублей. Жители предложили оценку своего специалиста, она несколько выше. Верную выбирают в Смольнинском суде, но в администрации говорят, что ждать уже нельзя. 13 декабря на несущей стене разошлись и лопнули маячки.

«В течение двух недель велись наблюдения, в результате чего специалисты пришли к выводам, что обрушение может произойти в любой момент», – продолжают в районе. Кроме того, есть и другая опасность: дом газифицирован, а деформация конструкций может спровоцировать взрыв.

Сегодня на заседании принято решение отключить дом от газа. Жильцов состояние дома не смущает — войну выстоял и дальше простоит. Газовщиков, говорят в администрации, пытались не пустить, но эта битва проиграна.

«Район компенсирует в соответствии с решением суда. Но ждать этих решений лучше в маневренном фонде, потому что дом небезопасен. Там будет предоставлено отдельное жильё, но все отказались. Принудительно выселить собственников нельзя, но действовать нужно срочно. Иск в Смольнинский суд подали сегодня после заседания», – добавляют в пресс-службе.

Здание на Полтавской, 10, построено в 1847 году, в 1955-м была проведена реконструкция. В доме пять этажей, 34 квартиры.