«Досадное непонимание значения свободы СМИ». Украина отказала в аккредитации австрийскому журналисту

Глава МИД Австрии вступилась за корреспондента телерадиокомпании ORF, которому украинские власти решили отказать в работе в республике после критических материалов.

«Отказ австрийским журналистам в аккредитации в европейской стране – беспрецедентное событие <...> Действуя таким образом без всякой причины, Украина показывает досадное непонимание значения свободы СМИ, которая является фундаментальной ценностью европейских государств», – цитирует 28 декабря главу внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль издание Kronen Zeitung.

Она призвала Украину обеспечить соблюдение принципа свободы слова на своей территории.

Ранее австрийский журналист Кристиан Вершюц обратился к австрийскому правительству и компании ORF, на которую он работал. По его словам, киевские власти отказали ему в аккредитации. Из-за критических материалов Вершюца обвинили в «кремлевской пропаганде», о чем он сам рассказал в комментарии Kronen Zeitung.

Напомним, что в середине декабря Евросоюз напомнил https://www.fontanka.ru/2018/12/17/098/ Украине о важности свободы слова в подписанном итоговом документе после заседания совета ЕС – Украина.