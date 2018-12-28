Американец решил продать советский ЛуАЗ с «родной» рацией. Их всего 4 на страну

Автомобиль ЛуАЗ-969M 1991 года выпуска выставили на продажу на американском сайте Craigslist. За внедорожник с пробегом 23 212 километров просят почти 9 тысяч долларов, то есть около 625 тысяч рублей.

Согласно объявлению, автомобиль оснащен 1,2-литровым 4-цилиндровым мотором МеМЗ-969А, развивающим около 50 лошадиных сил мощности, 4-ступенчатой механической коробкой передач и портальными мостами. Владелец отмечает, что у машины сохранились оригинальные покраска кузова, виниловые сиденья и тент со стеклянными окнами.

Из модернизаций внедорожнику добавили передние дисковые тормоза, «спортивный» выпуск, 14-дюймовые колеса от Mitsubishi и карбюратор от «Лады». Также автомобиль оснастили «противотуманками» и модернизированными фарами.

Кроме того, в автомобиле стоит «оригинальная русская» рация «Си-Би» с антенной, а запчасти – последнего «советского» года производства и имеют маркировку СССР, говорится в объявлении.

«Идеален для землевладельцев, охотников, фермеров, – описывает машину владелец. – У меня семья из четырех человек с маленькими детьми, и они любят ездить на нем на пляж и рыбалку. <...> Работает, ездит и отлично выглядит».

Автомобили ЛуАЗ-969, известные как «Волынь», выпускались на Луцком автозаводе с 1966-го по 2002 год. На территории США насчитывается всего четыре таких внедорожника: один находится в штате Вашингтон, второй в Массачусетсе и еще два, в том числе выставленный на продажу, – в Северной Каролине.