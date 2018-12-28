ВБРР завершает год в списке топ-15 российских банков

Банк «ВБРР»

Всероссийский банк развития регионов вошел в 15 крупнейших банков по размерам активов. Рейтинг опубликован изданием «Коммерсантъ» по данным «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 3 квартала 2018 года.

По размеру собственного капитала ВБРР занимает 11 позицию в российской банковской системе.

Чистая прибыль банк за январь-ноябрь 2018 года составила 10,002 млрд руб. Для сравнения – за аналогичный период прошлого года эта сумма составляла 6,607 млрд руб.

Спасибо вам дорогие партнеры, клиенты, петербуржцы за оказанное доверие и поддержку!

Поздравляем вас с наступающим праздником – Новым годом!

Для многих из нас этот праздник с детства остается самым замечательным, самым волшебным, самым светлым и удивительным. И самым семейным.

Пусть рядом с вами будут близкие люди, чье тепло согревает вас в зимние морозы. Желаем вам в новом году положительных эмоций, улыбок, финансовых успехов.

С самыми добрыми пожеланиями, Всероссийский банк развития регионов

Наши достижения – ваши возможности!

Справка:

Всероссийский банк развития регионов – универсальное кредитное учреждение с широкой филиальной сетью в европейской части России и Западной Сибири.

ВБРР является членом международных платежных систем VISA и MasterCard International, участником «Национальной Платежной системы «Мир». Эмиссия и обслуживание банковских карт осуществляются собственным процессинговым центром. Банк входит в число банков, поручительствами которых могут быть обеспечены кредиты Банка России, является участником системы страхования вкладов.

Рейтинг Moody’s – Ba2, стабильный; рейтинг АКРА – АА-(RU), позитивный; рейтинг Эксперт РА – ruAA, стабильный.

Банк «ВБРР» (АО). Генеральная лицензия Банка России №3287.