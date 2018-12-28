Дядя-рецидивист убил своего 7-летнего племянника. Полиция раскрыла подробности жестокой расправы под Рождество в Хельсинки

Суд Хельсинки арестовал подозреваемого в убийстве ребёнка 36-летнего мужчину. Он расправился ножом со своим семилетним племянником, сообщает 28 декабря полиция Финляндии.

По данным следствия, подозреваемый пришёл в гости к родственникам в квартиру в районе Арабианрата 24 декабря, в канун Рождества. В квартире, помимо него, были двое взрослых и двое маленьких детей, но они не пострадали. Всё произошло очень быстро и неожиданно.

«Ситуация развивалась так быстро, что в неё не успели вмешаться. Подозреваемый был допрошен один раз, и он рассказал о своих заблуждениях, которые толкнули его на такой шаг. Было использовано холодное оружие, и цель убийства была очевидна», – заявила руководитель следствия Кирси Кант из департамента полиции Хельсинки.

Мальчику вызвали «скорую» и пытались оказать первую помощь, но затем злодей вновь заполучил ребёнка и заперся с ним в квартире.

Мотив преступления полиция не раскрывает. Подозреваемый свою вину признал. В настоящее время также неизвестно, был ли он под воздействием алкоголя или наркотиков.

По данным Yle, своих детей у подозреваемого нет. Живёт он в Эспоо. Мужчина имеет проблемы с законом: он четырежды был осуждён за физическое насилие, оказание сопротивления предствителям охраны общественного порядка, мелкое воровство, вождение в пьяном виде и вождение без прав.