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«Очаровательный кобель приехал из США». У задержанной в Хельсинки за отмывание денег россиянки, похоже, нет ничего, кроме собаки

Собака породы чау-чау сыграла роковую роль в судьбе россиянки, которую по запросу США задержали в Финляндии. Именно переезд домашнего животного от бывшего парня заставил американскую полицию обратить внимание на девушку. Сейчас пес живет в России и вместе с хозяйкой мечтает о карьере в рекламе.

По данным «Фонтанки», 30-летняя гражданка России под именем Мира Владимировна Тэрада действительно существует. За последний год она под паспортом, полученным в Тульской области, например, путешествовала на автобусе в Санкт-Петербург. Миры Тэрада нет в социальных сетях, но она зарегистрирована на одном им сайтов, где предлагает взять в аренду «очаровательного чау-чау». Судя по описанию, собака приехала из США, а в России «хочет начать рекламную/ модельную/ карьеру». Дата регистрации – 12 января.

Вместе с «доброжелательным и ласковым медвежонком с львиной гривой» в США до 2016 года проживала и его хозяйка, правда, тогда она жила под именем Окcана Вовк. На американском сайте по поиску работы можно найти резюме девушки двухлетней давности – имя и учебное заведение совпадают с теми, что ее мать, зарегистрированная в Тульской области, упоминает в одном из интервью.

В 2010-м она училась в лингвистическом институте в Вашингтоне, однако работу по специальности, судя по всему, не нашла. Так, в резюме указано, что в 2011 году она работала персональным фитнес-инструктором. Однако у Оксаны есть опыт и в финансовой сфере, так, она стажировалась в American Express в 2008-м и сотрудничала с банком «Русский стандарт» в 2016 году.

То, что у девушки была собака, которая косвенно сыграла важную роль в ее обвинении, подтверждает и ее мать. По ее словам, во время жизни в США Мира вышла замуж, однако позже рассталась с американцем. Она попросила своего знакомого за деньги перевезти ее вещи и собаку, но у него случайно нашли наркотики. После этого россиянка попала в поле зрения полиции, но проходила в деле как свидетель. Из-за необходимости давать показания она просрочила визу, однако после этого американцы претензий к ней не предъявляли. Подтвердить это можно тем, что, по данным «Фонтанки», Оксана Вовк в 2016 году, например, выезжала в Вену.

По информации «Фонтанки», никакой недвижимости в России на Вовк-Тэрада не зарегистрировано.

Гражданка РФ Мира Тэрада 1988 г.р. была задержана в аэропорту Хельсинки-Вантаа, поскольку она значилась в списке разыскиваемых Интерполом. Так называемое «красное уведомление» пришло из Вашингтона. Именно этот период и указан как время совершения преступлений, в которых подозревают россиянку, — это контрабанда наркотиков и отмывание денег. Пока Мира Тэрада находится в изоляторе временного содержания в городе Вантаа. Свою вину она отрицает.

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