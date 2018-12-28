«Дед Мороз оленей потерял»: в Петербурге уже 8-балльные пробки

Загруженность дорог Петербурга достигла 8 баллов уже за несколько минут до 17 часов. Обычно в это время в будние дни бывает 5-6 баллов.

Многие улицы, особенно в центре, на «Яндекс.Карте» подсвечены бордовым – это значит, что скорость движения по ним составляет 2-5 км/ч. Любопытно, что в Москве, где дорожное движение плотнее, сейчас только 7 баллов.

К 18 часам в нашем городе, по прогнозу «Яндекса», ожидается 9 баллов. Затор наблюдается даже на ЗСД, перед съездом на Богатырский проспект. Автомобилисты в разговорчиках сервиса отмечают, что сегодня «день таксистов».

Повышенная «предновогодняя» загруженность улиц в Петербурге наблюдается с начала недели. Во вторник вечером помог и сильный снегопад – пробки превысили средний показатель на три балла. Вчера вечером, к 20:45, «Яндекс» также зафиксировал 6 баллов, что на три балла выше обычного.

Сегодня утром на дорогах было всего 5 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 1 балл меньше, чем обычно; «Яндекс» нашёл больше десяти «неожиданно свободных» магистралей. Днём средняя загруженность составила 6 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно, при этом уже после 15 часов набралось 7 баллов.

Все пять крупнейших пробок за день – послеобеденные, хотя обычно дневные пробки не дотягивают до утренних: