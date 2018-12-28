Второй технический колледж лишен аккредитации из-за отсутствия стадиона с препятствиями. Под вопросом судьба 250 студентов

Среднетехнический факультет Санкт-Петербургского государственного морского технического университета решением Рособрнадзора лишен аккредитации. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили 28 декабря преподаватели и студенты.

По их словам, причиной, как и в случае с аналогичным факультетом при ИТМО, стало отсутствие лицензированного стадиона с полосой препятствий. «На данный момент на факультете учатся 256 студентов, что с ними будет, пока неизвестно, совещание в ректорате назначено после праздников», – сообщили на факультете. Решение было принято на днях после плановой проверки Рособрнадзора.

Среднетехнический факультет Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (кораблестроительный колледж) осуществляет набор и подготовку студентов на базе 9 классов общеобразовательной школы. Существует с 1989 года.

Ранее Рособрнадзор лишил аккредитации техникума при ИТМО. На данный момент более 600 студентов ищут новое место учебы, а сам факультет могут ликвидировать.