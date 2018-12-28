Норвежский траулер тонет у Шпицбергена

Траулер норвежской компании Opilio AS терпит бедствие в проливе Хинлопена на севере Шпицбергена. Об этом сообщило 28 декабря Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на спасательную службу Северной Норвегии.

"По последней информации, судно выбросило на берег. Члены экипажа по-прежнему находятся на борту, но многое неясно. Два спасательных вертолета находятся в пути", – заявил руководитель службы Эрьян Дельбекк.

По сведениям портала Sysla, на борту траулера 14 человек. Сообщается, что команда потеряла контроль над управлением судном, передает ТАСС. Все члены экипажа – подданные Королевства Норвегия.