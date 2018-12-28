Косово создает армию против воли НАТО

Лидер самопровозглашенной республики Хашим Тачи подписал указ о создании косоварской армии, несмотря на отсутствие поддержки со стороны международного сообщества.

«Спустя 10 лет после объявления независимости и 20 лет после освобождения мы создаем свою армию, на основе которой будем отстаивать свою честь, безопасность и благосостояние», – написал 28 декабря на своей странице в «Фейсбуке» Хашим Тачи.

В середине декабря парламент республики проголосовал за формирование армии в пять тысяч человек.

Желание косоваров обзавестись регулярными войсками вызвало недовольство в мире. Так, генсек НАТО пригрозил не принять в альянс Косово.

Отметим, действия балканской республики уже не в первый раз вызывают неодобрение у мирового сообщества. Так, в ноябре правительство Косово своим решением начать торговую войну с Сербией оставило часть своего населения без продуктов и газет. И Россия, и Европейский Союз призвали косоваров одуматься.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов и армии Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других стран.