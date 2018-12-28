В Пулково прилетел 18-миллионный пассажир. Это абсолютный рекорд и предел пропускной способности

Петербургский аэропорт Пулково обслужил 18 миллионов пассажиров с начала года. 28 декабря руководство воздушной гавани встретило «юбилейного» путешественника. Счастливицей стала женщина, летевшая из города на Неве в Волгоград.

Генеральный директор управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» Владимир Якушев отметил, что 2018-й стал для Пулково годом рекордов и знаковых событий. Но самым главным достижением стало увеличение пассажиропотока до 18 миллионов. Это историческая отметка, такого в истории аэропорта ещё не было.

«2018 год был полон новинок и знаковых событий для Пулково. Мы открыли 19 новых маршрутов и начали обслуживать четыре новые зарубежные авиакомпании. Аэропорт впервые принял самый большой в мире пассажирский самолет Airbus A380, а также один из новейших типов узкофюзеляжных лайнеров Boeing 737 MAX. Отметка в 18 млн человек – это исторический рекорд для воздушной гавани Санкт-Петербурга», – отметил Якушев.

Свою лепту в популяризацию аэропорта внесла авиакомпания «Победа». Она значительно расширила географию полётов. Только за зиму маршрутную сеть «Победы» в Пулково пополнили 4 направления: Киров, Сочи, Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен, Турция) и Чебоксары. Ещё одной из немаловажных причин резкого увеличения пассажиропотока стал летний мундиаль.

Любопытно, что 18 миллионов – это предельная пропускная способность петербургского аэропорта. «Фонтанка» писала об этом в сентябре. Именно тогда стало известно, что воздушная гавань готовится к расширению. И уже осенью руководству аэропорта было понятно, что рекордная отметка будет взята.