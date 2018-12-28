В Пулково прилетел 18-миллионный пассажир. Это абсолютный рекорд и предел пропускной способности
Петербургский аэропорт Пулково обслужил 18 миллионов пассажиров с начала года. 28 декабря руководство воздушной гавани встретило «юбилейного» путешественника. Счастливицей стала женщина, летевшая из города на Неве в Волгоград.
Генеральный директор управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» Владимир Якушев отметил, что 2018-й стал для Пулково годом рекордов и знаковых событий. Но самым главным достижением стало увеличение пассажиропотока до 18 миллионов. Это историческая отметка, такого в истории аэропорта ещё не было.
«2018 год был полон новинок и знаковых событий для Пулково. Мы открыли 19 новых маршрутов и начали обслуживать четыре новые зарубежные авиакомпании. Аэропорт впервые принял самый большой в мире пассажирский самолет Airbus A380, а также один из новейших типов узкофюзеляжных лайнеров Boeing 737 MAX. Отметка в 18 млн человек – это исторический рекорд для воздушной гавани Санкт-Петербурга», – отметил Якушев.
Свою лепту в популяризацию аэропорта внесла авиакомпания «Победа». Она значительно расширила географию полётов. Только за зиму маршрутную сеть «Победы» в Пулково пополнили 4 направления: Киров, Сочи, Стамбул (аэропорт Сабиха Гекчен, Турция) и Чебоксары. Ещё одной из немаловажных причин резкого увеличения пассажиропотока стал летний мундиаль.
Любопытно, что 18 миллионов – это предельная пропускная способность петербургского аэропорта. «Фонтанка» писала об этом в сентябре. Именно тогда стало известно, что воздушная гавань готовится к расширению. И уже осенью руководству аэропорта было понятно, что рекордная отметка будет взята.
Справка:
В состав собственников ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» входят «ВТБ Капитал», компания Fraport и греческая инвестиционная группа Copelouzos. ОАО «Аэропорт «Пулково» и правительство Санкт-Петербурга 30 октября 2009 года подписали соглашение с ВВСС о создании, реконструкции и эксплуатации объектов, входящих в состав имущества аэропорта Пулково. По его условиям компания вложила в строительство и реконструкцию более 1,2 млрд евро. В 2013 году было построено здание централизованного пассажирского терминала и северной посадочной галереи общей площадью 105 600 м2. При реконструкции также были сооружены крытая автостоянка, гостиница и деловой центр. Также была увеличена площадь перрона №1, с 250 тыс. м2 до 400 тыс. м2 и произведён ремонт в Пулково-1. Начиная с 2013 года ВВСС выплачивает правительству Санкт-Петербурга и ОАО «Аэропорт «Пулково» 11,5 % от доходов, полученных от использования аэропорта, помимо налогов, отчисляемых в бюджеты всех уровней.