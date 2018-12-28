Макрон и Меркель выступили с совместным заявлением по Керченскому проливу

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

"Они (моряки. – Прим. ред.) должны иметь возможность провести праздники со своими семьями", – говорится в докумнте, распространенном пресс-службой Елисейского дворца.

Кроме того, Макрон и Меркель выразили глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму и "использованием Россией военной силы в Керченском проливе, а также чрезмерными проверками в Азовском море".

Российский МИД сообщал, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву и к нему неприменимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов и что осуществляемые российской береговой охраной проверки судов обоснованны, а увеличение их числа с апреля вызвано усилением мер безопасности в связи с вводом в эксплуатацию первой очереди Крымского моста. При этом украинские суда и корабли могут свободно ходить через пролив в рамках российско-украинского соглашения 1993 года, объяснял РИА Новости российский адмирал Виктор Кравченко.

Путин говорил, что обычную деятельность там никто не ограничивает, хотя из-за того, что проливы очень узкие и мелкие, практически всегда осуществлялась лоцманская проводка.