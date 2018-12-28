«Газпром» сообщил о рекордном экспорте газа в дальнее зарубежье третий год подряд

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе селекторного совещания заявил, что «Газпром» в 2018 году третий год подряд установит рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье.

«Спрос на российский газ, как мы с вами видим, резко растет. В этом году мы третий год подряд установим исторический рекорд поставки газа на экспорт в дальнее зарубежье. Объем превысит 201 млрд кубических метров», — приводит слова Миллера 28 декабря пресс-служба компании.

Миллер отметил, что «Газпром» надежно работает в условиях растущего спроса.

«В этом году мы с вами добудем около 497,6 млрд куб. м газа. Это на 26,6 млрд куб. м больше, чем в 2017 году», — приводит слова Миллера пресс-служба компании.