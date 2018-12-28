В новогоднюю ночь будет ходить и городской транспорт, и автобусы в область
В ночь с 31 декабря на 1 января в Петербурге будут работать все виды общественного транспорта, а также девять автобусных маршрутов между городом и областью.
По информации пресс-службы правительства Ленинградской области, региональное управление по транспорту договорилось с компанией «Питеравто», что все девять автобусных маршрутов (почти 60 автобусов) будут ходить до станций метро. Стоимость проезда на них будет такой, как обычно, сохранятся все льготы, расплачиваться можно будет в том числе «Подорожником». Маршруты, работающие в новогоднюю ночь:
- 596А Кудрово — станция метро «Улица Дыбенко»;
- 692 станция метро «Улица Дыбенко» — ЖК «Новый Оккервиль»;
- К-100 Гатчина — станция метро «Московская»;
- К-610 Тосно (вокзал) — станция метро «Звездная»
- К-105а деревня Иннолово — станция метро «Проспект Ветеранов»;
- С-565 Кировск — станция метро «Улица Дыбенко»;
- К-635 посёлок Новоселье – станция метро «Проспект Ветеранов».
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как именно будут работать в новогоднюю ночь наземный транспорт и метрополитен.