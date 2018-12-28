Yota Lab открывает «Сад сновидений»

Фото предоставлено компанией "АРТ-Технологии"

Yota Lab открывает большую выставку интерактивных инсталляций «Сад сновидений» с применением инновационных технологий (0+). Посетителей ждут 15 тематических зон, погружающих в мир снов с помощью 3D-графики, VR, робототехники, а также видеомаппинга и звуковых эффектов.

«Сад сновидений» – первая выставка, полностью созданная резидентами Yota Lab. Все, что происходит в открытой лаборатории, неразрывно связано с людьми и технологиями: мы принимаем заказы на разработку сложных технических решений, запустили мастер-класс «Инжинируим» на базе МГТУ им. Н.Э.Баумана для детей, читаем лекции и регулярно проводим экскурсии для всех желающих.

Science art – еще одно направление, в котором мы можем открыто продемонстрировать наши возможности. Поэтому с помощью новейших технологий мы решили воссоздать то, что всегда было и остается для всех загадкой – наши сновидения. Каждый гость выставки сможет наяву погрузиться в иную реальность», – комментирует Евгений Гудов, управляющий открытой лабораторией Yota Lab.

Каждая локация выставки – сон персонажа, который рассказывает свою историю. Посетители смогут погрузиться в атмосферу их сновидений: стать пассажиром настоящего поезда или, например, оказаться посреди океана.

Выставка будет проходить в здании старинного газгольдера с 01.01.2019 по 10.03.2019 по адресу наб. Обводного канала, 74Е.

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