Суд снял ограничения налоговой со счетов «Метростроя», чтобы компания смогла заплатить рабочим

Счета «Метростроя» разблокированы, компания сможет начать расчет с рабочими после того, как Смольный перечислит ей деньги. Определение о снятии ограничений 28 декабря принял арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, когда удовлетворил соответствующее ходатайство «Метростроя». Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры 28 декабря.

Ранее стало известно, что на счета компании наложены ограничения налоговой инспекцией: при первом же поступлении денег 790 млн рублей должны быть списаны с них в качестве доначислений. В то же время у компании накопились долги перед своими рабочими, которые, по разным данным, могут составлять от 390 млн до 480 млн рублей. Представители правительства заявили, что готовы перечислить на счета компании около 1 млрд рублей за принятые работы, но лишь после того, как будут сняты налоговые ограничения.

Напомним, позавчера рабочие компании объявили голодовку и забастовку и отказались подниматься на поверхность из шахты до полного погашения долга по зарплате. В ситуацию пришлось вмешаться руководству города.