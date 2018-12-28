«Главстрой» сменил собственников. Ранее актив входил в «Базовый элемент» Дерипаски

Московский девелопер «Главстрой» сменил владельца. Миллиардер Олег Дерипаска передал актив фирме «Либра Холдингс». Информацию «Фонтанке» 28 декабря подтвердили в пресс-службе строительной компании.

Собственник у «Главстроя», по словам директора по связям с общественностью Елены Стахиевой, сменился в апреле. Сумма сделки не озвучивается.

Согласно базе данных СПАРК, 100-процентным собственником «Главстроя» является ООО «Корпорация Главмосстрой». В свою очередь, этим активом владеет компания «Либра холдингс». Среди учредителей «Либры» значатся пять физических лиц: Виктория Базавлук, Владимир Краснобаев, Татьяна Кускевич, Аркадий Саркисян и Виктор Швабауэр с равными долями по 20%. Чистый убыток «Главстроя» по итогам 2017 года составил 79 млн рублей.

Ранее «Главмосстрой», который находится в процедуре банкротства, также контролировался структурами Дерипаски. Чистый убыток компании по итогам 2017 года, следует из информации СПАРК, составил почти 800 млн рублей.

«Главстрой» и «Главмосстрой» входили в холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски.