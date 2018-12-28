Акция в поддержку Кокорина у «Газпром Арены» собрала восемь человек. Ждали 40

Фанаты футбольного клуба «Зенит» поддержали арестованного за драку нападающего петербургской команды Александра Кокорина. В акции у «Газпром Арены» приняли участие восемь человек.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», болельщики исполнили несколько кричалок в поддержку футболиста, пофотографировались с плакатами на фоне стадиона и отправились «пить чай».

Изначально заявлялось, что в мероприятии примут участие 40 человек. Анонс акции был опубликован в инстаграме Кокорина.

Смотреть в новом окне Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). По решению Тверского районного суда Москвы арест Кокорина и Мамаева продлен до 8 февраля 2019 года.

Ранее арестованных поддержали многие другие футболисты, включая игроков «Зенита» и главного тренера Сергея Семака.