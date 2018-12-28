«Это способ убедить крымчан в том, что никаких изменений не будет». В Киеве оценили забор между полуостровом и Украиной

Заграждение на границе Крыма с Украиной не меняет статус полуострова. Об этом 28 декабря в эфире телеканала «112 Украина» заявил замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

По мнению чиновника, 60-километровый забор – способ убедить крымчан в том, что граница между Украиной и полуостровом обустроена и никаких изменений в статусе новоиспечённого субъекта РФ уже не будет. Грымчак подчеркнул, что для Киева заграждение не имеет никакого значения.

«Я думаю, что обязательно будут ноты [протеста] нашего министерства иностранных дел, потому что мы все время это делаем. Хотя Россия отказывается каким-то образом на это реагировать, но с точки зрения международного права мы все время должны напоминать и потом доказывать, что мы неоднократно пытались договориться мирным путем, но страна-оккупант не реагирует на заявления, которые мы делаем», — рассказал замминистра.

Также чиновник назвал забор довольно странным решением, так как «Крым — это полуостров и подходов к нему огромное количество».

28 декабря было объявлено о завершении строительства заграждения, разделяющего российский Крым и Украину. Инженерные сооружения на расстоянии более 60 километров состоят из двух комплексов. Первый состоит из вибрационных датчиков, а второй из радиолучевых датчиков с видеокамерами ночного видения и возможностью видеотрансляции. В ФСБ объяснили, что строительство заграждения связано с «возможными попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп со стороны сопредельного государства», а также с целью пресечения контрабанды.