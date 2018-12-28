Компания Л1: ЖК «Маршал» сдан точно в срок

Компания Л1

27 декабря 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса комфорт-класса «Маршал». Строительство завершено точно в срок.

Общая площадь многосекционного дома переменной, от 16 до 17 этажей, высотности составляет 115637,1 квадратных метров. Здесь представлены 1472 квартиры от одной до трех комнат, а также коммерческие помещения и два паркинга – подземный и надземный – на 331 машино-место.

Руководитель Компании Л1 Павел Андреев: «В этом году мы планировали сдать к концу года один объект – ЖК «Маршал», а, в итоге, сдали и ЖК «Маршал», и ЖК «Премьер Палас» – досрочно. В этом году мы ввели в эксплуатацию рекордное количество квадратных метров, почти 220 тысяч! И это радует не только нас, но и всех, кто доверял и доверяет нашей Компании.

Ну, и пользуясь случаем, хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом! Пусть он будет добрым и радостным».

Справка:

Жилой комплекс комфорт-класса «Маршал» находится на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского, недалеко от станции метро «Лесная».

В августе 2018 года Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга присвоил ЖК «Маршал» адрес: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.117, стр.1.

Вниманию покупателей представлен широкий ассортимент квартир: от студий до трехкомнатных. В продаже есть и супериалы: квартиры со свободной планировкой, среди которых 44-метровые студии с 2-3 окнами.

ЖК "Премьер Палас" – застройщик ООО «Л1-4», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-premier-palas/dokumenty

ЖК «Маршал» – застройщик ООО «Верона Менеджмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-marshal/dokumenty