Первое дело кооператива «Семейный капитал» дошло до суда. Похищенное у пайщиков за время следствия растеряло 133 млн

В Петербурге рассмотрят уголовное дело о мошенничестве с деньгами вкладчиков кооператива «Семейный капитал». Обвиняемый Дмитрий Ходыкин может немного расслабиться: в суд он идёт с хищением в четыре раза меньше, чем предъявленные в начале следствия 177 миллионов.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 28 декабря дело зарегистрировал Невский районный суд. К производству оно пока не принято. Фигуранту вменяют мошенническое хищение средств вкладчиков через кооператив «Семейный капитал», одним из основателей которого следствие называет Ходыкина.

«"Семейным капиталом"» было открыто 49 филиалов в 39 регионах России. С целью введения пайщиков в заблуждение разрабатывались финансовые программы, в том числе с социальным уклоном и громкими названиями, такими как "Молоко – белое золото России", "За Родину", "Миллионер за 500 рублей"», – добавили в пресс-службе.

Люди несли деньги с 2011 по 2017 год, но обещанных крупных процентов не получили. По версии обвинения, последователи Мавроди похитили не менее 44, 2 миллионов рублей.

«Фонтанка» писала, что дело возбуждено летом 2016 года. Через год арестовали председателя совета «Семейного капитала» Игоря Белоусова, его родственников Галину и Алексея Васянович и Дмитрия Ходыкина, которого позже отпустили под домашний арест. Также под стражу определили главу кооператива Наталью Верхову. Тогда следствие указывало размер ущерба в 177 миллионов рублей.

Ходыкин признал вину, заключил досудебное соглашение и дал показания на остальных фигурантов. Его дело выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в особом порядке.