Министр обороны Украины анонсировал 100 проходов кораблей через Керченский пролив

Украинские суда будут проходить через Керченский пролив. С таким заявлением в эфире телеканала ZIK выступил министр обороны страны Степан Полторак, запись доступна на YouTube.

«Мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», — заверил глава ведомства.

Полторак также заявил, что первый (состоялся в сентябре) и второй (был организован в конце ноября) проходы украинских катеров через Керченский пролив с организационной точки зрения ничем друг от друга не отличались.

По его мнению, Россия прознала, что Киев планирует и далее направлять свои суда через пролив, а также намеревается усилить группировку в Азовском море. «Поэтому они как раз и использовали вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями», — объяснил министр обороны.

«Что же касается третьего, четвертого [проходов через Керченский пролив], то будет и двадцатый, и тридцатый, и сотый. И это будет всегда. Потому что Азовское море — это часть Украины. Мариуполь, Бердянск — это наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики», — подчеркнул Полторак.