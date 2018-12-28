Министр обороны Украины анонсировал 100 проходов кораблей через Керченский пролив
Украинские суда будут проходить через Керченский пролив. С таким заявлением в эфире телеканала ZIK выступил министр обороны страны Степан Полторак, запись доступна на YouTube.
«Мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права», — заверил глава ведомства.
Полторак также заявил, что первый (состоялся в сентябре) и второй (был организован в конце ноября) проходы украинских катеров через Керченский пролив с организационной точки зрения ничем друг от друга не отличались.
По его мнению, Россия прознала, что Киев планирует и далее направлять свои суда через пролив, а также намеревается усилить группировку в Азовском море. «Поэтому они как раз и использовали вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями», — объяснил министр обороны.
«Что же касается третьего, четвертого [проходов через Керченский пролив], то будет и двадцатый, и тридцатый, и сотый. И это будет всегда. Потому что Азовское море — это часть Украины. Мариуполь, Бердянск — это наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики», — подчеркнул Полторак.
Справка:
Инцидент в Керченском проливе, который привел к новому витку обострения отношений между Россией и Украиной, произошел 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины, по данным ФСБ, вошли в территориальные воды РФ и не реагировали на предупреждения российской стороны. В итоге российские пограничники были вынуждены с применением огня задержать суда. Все украинские моряки решением суда арестованы, все они находятся в московских СИЗО, им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Власти Украины считают, что Россия проявила агрессию, Москва называет действия Киева провокацией.