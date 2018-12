Трамп пригрозил полностью закрыть южную границу

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности полного закрытия южной границы США.

"Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег на завершение возведения стены, а также не дадут изменить нелепые иммиграционные законы, которыми обременена наша страна. Трудно поверить, что могут существовать Конгресс и президент, которые одобрили бы такое!" – написал Трамп в Twitter 28 декабря.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve!