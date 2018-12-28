В Петербург приехали первые электробусы. Новая техника выйдет на маршрут с Васильевского острова

Четыре автобуса с электрическими двигателями, запас хода которых не менее 240 км, прибыли в Петербург. Об этом «Фонтанке» 28 декабря рассказали в ГУП «Пассажиравтотранс».

«Новый транспорт, бесспорно, станет украшением Северной столицы. Его отличает самый передовой дизайн, который уже получил высокую оценку на европейских транспортных выставках. На бортах размещен силуэт ансамбля Биржевой площади, поскольку маршрут № 128, по которому будет курсировать новая техника, берет старт на Васильевском острове», – рассказали в пресс-службе предприятия.

На петербургских улицах увидеть новую технику можно будет уже в 2019 году. Точная дата выхода электробусов на маршрут пока неизвестна, решение примут после приемки электробусов, постановки на учет и завершения пуско-наладочных работ.

«Пассажиравтотранс» приобрел десять машин за 214 млн рублей у ООО «Бакулин Моторс Групп», которое выпускает технику под брендом Vоlgabus. В парке предприятия эти машины станут первыми в своем роде.

СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Похожую технику использует Горэлектротранс (ГЭТ). В распоряжении ГЭТ есть троллейбусы с динамической подзарядкой, которые в течение некоторого времени могут ездить без подключения к сети, в то время как «Пассажиравтотранс» заказал полноценные электробусы.

Как отмечают представители предприятия, зарядка транспорта будет осуществляться в автопарке и не потребует дополнительной инфраструктуры. Кроме того, они бесшумны, экологичны, а также имеют простую конструкцию, что упрощает техническое обслуживание.