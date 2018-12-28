Медведев назначил нового замглавы Минобрнауки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Дениса Солодовникова заместителем министра науки и высшего образования России. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства 28 декабря.
«Назначить Солодовникова Дениса Анатольевича заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в распоряжении премьера.
До назначения Денис Солодовников занимал должность заместителя руководителя Росимущества.