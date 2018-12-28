Медведев назначил нового замглавы Минобрнауки

Setl City сдала ЖК комфорт-класса «Полюстрово Парк» общей жилой площадью более 82 тыс. кв. м в Калининском районе Петербурга. ЖК состоит из разновысотных секций от 15 до 24 этажей, которые построены на едином стилобате и формируют уютное пространство четырех внутренних дворов.