Новость в картинке: какие машины в Петербурге чаще других получают новых хозяев

За 11 месяцев 2018 года в Петербурге было перепродано 175,3 тысячи легковых автомобилей. Это на 1% больше, чем за тот же период 2017 года.

Самым продаваемым автомобилем с пробегом в Петербурге с приличным отрывом оказался Ford Focus. По данным аналитического агентства «Автостат», за 11 месяцев в городе перепродали 7,2 тысячи «Фокусов». Вторым по популярности стал Hyundai Solaris – 4 тысячи машин. Следующими оказались Skoda Octavia и Volkswagen Polo с одинаковым результатом – по 3,5 тысячи.